دورتموند وبايرن ينتظران جاهزية بواتينج وهوملز قبل قمة البوندسليجا

ينتظر فريقا بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ معرفة موقف المدافعين ماتس هوميلز وجيروم بواتينج من المشاركة في مباراة القمة التي تجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتم استبدال هوميلز بسبب مشكلة في وتر أخيل بين شوطي المباراة التي فاز بها دورتموند على فولفسبورج 2 / صفر، بينما اضطر بواتينج للخروج من المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت 5 / 2 بسبب مشكلة عضلية.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند إن هوميلز يعاني من مشاكل في وتر أخيل منذ فترة ولكنه أضاف "نتمنى ان يكون قادرا على اللعب مرة أخرى يوم الثلاثاء"، وذلك في تصريح ردده لوسين فافر المدير الفني للفريق.

وفي ميونخ، هناك آمال أيضا أن يتعافى جيروم بواتينج سريعا، حيث قال هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ :" لديه مشاكل بسيطة ولكنني أعتقد أنها ليست سيئة ولن تمنعه من اللعب. أعتقد أنه سيكون بصحة جيدة يوم الثلاثاء.

وفي يوم ما شكل بواتينج وهوميلز دفاع المنتخب الألماني وكانت أبرز انجازاتهما التتويج مع المنتخب بلقب كأس العالم 2014. كما أنهما لعبا سويا في بايرن ميونخ قبل أن يعود هوميلز لدورتموند العام الماضي كقائد للفريق.

ويدخل بايرن مباراة الثلاثاء المقبل متصدرا لجدول الترتيب بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، والفوز في هذه المباراة سيجعله يقترب خطوة كبيرة نحو التتويج بلقبه الثامن على التوالي.

وقال توماس مولر مهاجم بايرن :" نريد اللقب في ميونخ، حيث ينتمي" بينما كان فليك أكثر حذرا.

وقال "نتمنى أن تكون مباراة الثلاثاء جذابة. لن يحدد أي شيء بعدها. أيا كانت النتيجة. الدوري متوازن للغاية، خاصة في المقدمة، مع وجود كرة قدم جذابة".

وفاز الفريقان بمباراتيهما بعد فترة التوقف المرتبطة بفيروس كورونا، وأظهرا مستويات جيدة منذ نهاية العطلة الشتوية، حيث حصد بايرن 28 نقطة من 30 نقطة متاحة في تلك الفترة، فيما حصد دورتموند 27 نقطة.

وقال توماس ديلاني لاعب دورتموند :" بصراحة لدينا احترام كبير لبايرن. ولكنني شخصيا أتطلع لهذه المباراة. خاصة وأننا في مستوى جيد".