 مجهول يلقي حوض زهور من فوق جسر مشاة صوب شرطية ألمانية - بوابة الشروق
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مجهول يلقي حوض زهور من فوق جسر مشاة صوب شرطية ألمانية

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
د ب أ
نشر فى : الأحد 24 مايو 2020 - 4:57 م | آخر تحديث : الأحد 24 مايو 2020 - 4:57 م

تحقق الشرطة الألمانية في واقعة، إلقاء مجهول حوض زهور زنة 20 كيلوجراما من فوق جسر مشاة صوب شرطية في مدينة فرانكفورت.

وأوضحت الشرطة، اليوم الأحد، أن الحوض جرى إلقاؤه من ارتفاع يبلغ 6 إلى 7 أمتار لكن لحسن حظ الشرطية، فقد أخطأها الحوض.

وتحقق الشرطة في الواقعة بوصفها جريمة شروع في قتل، وكان أفراد الشرطة موجودين في مكان الحادث لمتابعة الالتزام بقواعد كورونا.

وحسب أقوال شهود عيان، فإن الرجل المجهول حمل حوض الزهور ليلة السبت/الأحد الماضية إلى الجسر وبعد ذلك ألقاه متعمدا فوق قوة الشرطة.

وبعد مضي وقت قصير على الواقعة، تحفظت الشرطة مؤقتا على شاب -22 عاما- في منطقة رومبرج القريبة بعد أن رشق سيارة للشرطة بحذاء، ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كان الشاب هو نفسه منفذ جريمة إلقاء حوض الزهور.

وتعتمد الشرطة في تحقيقاتها على أقوال الشهود.


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