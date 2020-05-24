سوريا تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 86 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بين السوريين القادمين إلى البلاد منهم 6 من الإمارات و2 من السودان و4 من روسيا و4 من الكويت ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 86.

وأضافت «الصحة السورية»، حسبما نشرت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مساء الأحد، أنه تم تسجيل شفاء أربع حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 41.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بلغ 86 إصابة شفيت منها 41 وتوفيت 4 حالات.

يشار إلى أنه وفق وزارة الصحة السورية لم تسجل أي إصابة محلية بالفيروس منذ بداية الشهر الجاري.