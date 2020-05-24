تركيا تسجل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة

أعلنت تركيا عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 156 ألفًا و827 إصابة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية، مساء اليوم الأحد، سجلت تركيا 32 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات 4340.

ولفتت الوكالة إلى تعافي 1092 حالة من «كوفيد - 19»؛ ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت الشفاء من الفيروس إلى 118 ألفًا و694.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 344 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.