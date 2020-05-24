شرطة هونج كونج تلقي القبض على 10 محتجين وتستخدم الغاز لفض المظاهرات

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تواصلت الاحتجاجات غير المصرح بها في هونج كونج حتى المساء مع استخدام الشرطة مدافع المياه ضد مجموعات كبيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا؛ للإعراب عن معارضتهم لخطط الصين لفرض قانون للأمن القومي في المدينة.

وألقت الشرطة القبض على حوالي 10 أشخاص وأطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشود في منطقة تسوق مزدحمة.

وتعرضت عربات الترام وحافلات لأضرار بسبب مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، حيث شوهد المتظاهرون وهم يسحبون صناديق القمامة في وسط الشوارع، ويضرمون النار في الأقماع المرورية. كما جرى تحطيم بعض المتاجر.

وصرح الناشط الشهير جوشوا وونج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه تم القبض على عضو مجلس النواب المنتخب حديثا سام ييب.

وذكر وونج أنه انضم إلى حشود كبيرة من المتظاهرين لمقاومة ما وصفه بأنه "محاولات الشرطة لتحويل هونج كونج إلى نسخة أخرى من إقليمي شينجيانج أو التبت".

وقال وونج: "رغم أنهم لن يسمحوا لنا بتنظيم الاحتجاجات، ما زلنا بحاجة إلى التجمع".

وأضاف: "الآن بداية النهاية والوقت ينفد. يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب هونج كونج".