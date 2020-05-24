مسح: المطاعم في سويسرا لا تحقق سوى 40% من حجم أعمالها مقارنة بالعام الماضي

أظهر مسح جديد أن المطاعم في سويسرا لا تحقق سوى 40% فقط من حجم الأعمال التي كانت تقوم بها في مثل هذه الفترة من العام الماضي، وذلك بعد رفع إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد.

وبالاضافة إلى ذلك، ذكرت 40% من الشركات التي شملها البحث، والبالغ عددها 3000، أنها لا تعرف ما إذا كانت ستظل مفتوحة في شهر يونيو المقبل، وذلك إما لأنها غير قادرة على ذلك، أو لإنها لا ترغب في ذلك، بحسب ما ذكره اتحاد "جاستروسويس" للصناعات اليوم الأحد.

وذكر المسح الذي جرى على الإنترنت، أن هناك تسعة مطاعم بين كل 10 مطاعم شملها المسح، توقعت تسجيل خسائر.

ومن جانبه، قال كاسيمير بلاتزر رئيس اتحاد "جاستروسويس" في بيان له: "بدون توفير المزيد من تخفيف الإجراءات ستضطر الكثير من المؤسسات إلى غلق أبوابها مرة أخرى بحلول يونيو، لأنه من غير المربح تماما أن تظل مفتوحة".

وقد تم إجراء المسح خلال الفترة بين 19 و21 من مايو عبر الإنترنت، بين أعضاء اتحاد "جاستروسوز" للصناعات، وبمشاركة 3173 مؤسسة.