أصدقاء الشهيد عمر ياسر يتناولون الإفطار مع أسرته في آخر أيام رمضان بالشرقية

حرص عدد من زملاء وأصدقاء الشهيد الرائد "عمر ياسر عبدالعظيم"، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، من رجال دفعة 2016 "شرطة"، على تناول الإفطار في اليوم الأخير من شهر رمضان، مع أسرة الشهيد بمركز ومدينة الزقازيق.

جاء ذلك احتفاءً بذكرى استشهاد الرائد عمر ياسر عبد العظيم، والذي استشهد ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان من العام الماضي.

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أحد المواطنين بقيام مجهولون بسرقة سيارته بطريق "بلبيس – أبو حماد" دائرة المركز، وأثناء نزول قوة من مركز شرطة أبو حماد، بقيادة رئيس المباحث ومأمور المركز، ومعاوني المباحث بينهم الشهيد الرائد عمر، لملاحقة الجناة، وبمحاولة ضبطهم بادر الجناة بإطلاق النيران علي القوات، ما أسفر عن استشهاد الرائد "عمر ياسر عبدالعظيم" معاون المباحث.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص من الخارجين على القانون، بينهم قاتل الرائد عمر ياسر، ويُدعى "محمود الزونجي" وشهرته "الزونجي" 24 سنة، من قرية "السعادات" ببلبيس، حيث تبين أن المتهم كان يختبيء بقرية "ميت أبو علي" برفقتهم، وحال ضبطهم حدث تبادل لإطلاق النيران أسفر عن مقتلهم.