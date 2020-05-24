محافظ القليوبية يتابع حملات إزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة ويتفقد منظومة النظافة

قام محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، اليوم الأحد، بجولة لتفقد منظومة النظافة وإزالة الإشغالات ومتابعات التزام المحلات بقرارات الغلق والعمل بالأسواق.

وتفقد المحافظ منطقة كباري الرياح التوفيقي وعزبة السوق وحرم الرياح التوفيقي بمدينة بنها، حيث تم إزالة الباعة الجائلين بالمنطقة بالكامل، والذين يفترشون الطريق العام ويتسببون في إعاقة الحركة على الطريق وتكدس بالحركة المرورية، كما تم تحرير محاضر لكل المخالفين.

وتابع حملة النظافة وإزالة الإشغالات بمدينة بنها، ومن بينها إزالة مكان لبيع هياكل السيارات بمنطقة عزبة البرنس وإزالة إشغالات بمنطقة وابور الثلج والمنشية وخلف محطة القطار، كما تفقد شوارع مدينة شبرا الخيمة بحي شرق، وسوق الأحد خلف شارع نادي البلاستيك، وأصدر تعليمات بتطويره وإزالة تراكمات القمامة به أولا بأول ومراعاة المظهر الحضاري للمنطقة بالكامل.

كما تفقد المحافظ مدينة شبرا الخيمة "شارع أحمد عرابي"، حيث تم ضبط عدد من أصحاب المحلات التي خالفت قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق، وتم تحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتسليمهم لقسم أول شبرا الخيمة، كما تم ضبط أحد المخالفين لقيامه بعمل منطقة لملاهي الأطفال بالمخالفة، وتم تحرير محضر بالمخالفة ومصادرة الأجهزة والمعدات بالملاهي.

ووجه المحافظ، خلال جولته، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة خلال أيام عيد الفطر المبارك للحفاظ على صحة المواطنين، ضمن خطة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن إغلاق الكورنيش والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية، ومتابعة إغلاق المحال التجارية والمولات ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة لرفع تجمعات وتراكمات بؤر القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وإزالة كافة الإشغالات بنطاق المحافظة والتواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تأتى الحملات في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بالبقاء في منازلهم خلال العيد حرصا على صحتهم وسلامتهم والوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم توفير السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية وتوفير الكميات المناسبة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، مؤكدا على تكثيف الحملات التموينية خلال أيام العيد لضبط الأسواق والأسعار.