 نتنياهو يصل مقر المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته على خلفية اتهامات فساد - بوابة الشروق
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نتنياهو يصل مقر المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته على خلفية اتهامات فساد

د ب أ
نشر فى : الأحد 24 مايو 2020 - 2:42 م | آخر تحديث : الأحد 24 مايو 2020 - 2:42 م

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي اليمينى المحافظ بنيامين نتنياهو، مقر المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بارتكاب تهم فساد.

وقد وصل نتنياهو -70 عاما- مقر محكمة القدس الجزئية مساء اليوم الأحد وبصحبته حراسه الشخصيين.

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