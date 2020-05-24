نتنياهو يصل مقر المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته على خلفية اتهامات فساد

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وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي اليمينى المحافظ بنيامين نتنياهو، مقر المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بارتكاب تهم فساد.
وقد وصل نتنياهو -70 عاما- مقر محكمة القدس الجزئية مساء اليوم الأحد وبصحبته حراسه الشخصيين.