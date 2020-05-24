الإمارات تسجل 3 وفيات و 812 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت تسجيل 812 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لجنسيات مختلفة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا، ليصل بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 28704 حالة.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها بموقع "تويتر" إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 244 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 697 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 14495 حالة.