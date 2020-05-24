قطاع الصناعة الألماني يعد 66 مطلبا للتخلص من البيروقراطية الحكومية

أعد قطاع شركات الصناعة الألمانية قائمة من 66 مطلبا للتخلص من البيروقراطية الحكومية لإعادة الحركة للاقتصاد الألماني في أزمة كورونا.

وكتبت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد عن القائمة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال ديتر كمبف، رئيس اتحاد شركات الصناعة الألمانية، إن الإزالة الملموسة للأعباء البيروقراطية تعد شرطا محوريا للعودة الاقتصادية ولبناء الثقة في مركز الأنشطة الاقتصادية، مضيفا أن على الساسة أن "يولوا على الفور المزيد من الاهتمام للتخلص من البيروقراطية، ويعد هذا بمثابة تخفيف عبء بالنسبة للاقتصاد لا يكلف الدولة أموالا".

ورأى كمبف أن هناك إلى جانب المساعدات المالية المطلوبة بصورة ملحة للشركات، هناك أيضا إمكانات قصيرة المدى ومستدامة لتخفيف الأعباء البيروقراطية، وطالب الحكومة بأن تكلف المجلس الوطني للرقابة على المعايير بتحديد أكبر 100 عبء بيروقراطي من خلال بداية جديدة من أجل تعليق هذه الأعباء على المدى القصير وإزالتها على المدى المتوسط من خلال إجراء برلماني.

وطالب الاتحاد في قائمته بتمديد المهلات الممنوحة لتطبيق تعليمات وتبسيط القواعد أو تعليقها مؤقتا في أمور تتعلق، على سبيل المثال، بقوانين الطاقة والمنافسة والنقل والبيئة، وامتدت مطالب الاتحاد لتصل إلى التعليمات الصادرة عن المفوضية الأوروبية، كما طالب الاتحاد بتسريع وتيرة رقمنة الإدارة العامة ودفعها قدما بصورة أكثر شمولا.