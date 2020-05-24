سفير مصر بالجزائر ينقل تهنئة الرئيس السيسي لأبناء الجالية بمناسبة عيد الفطر المبارك

نقل السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء الجالية المصرية بالجزائر بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال السفير مشرفة، لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي بعث برقية تهنئة لأبناء الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك قال فيها "أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الخير والرخاء".

وأكد السفير مشرفة أن السفارة المصرية تنتهز هذه المناسبة لتعرب عن خالص التهاني لأبناء الجالية المصرية بالجزائر بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن السفارة تتابع أحوال الجالية المصرية في كافة الولايات الجزائرية في ظل أزمة فيروس كورونا وتحرص على التواصل معهم سواء عبر الهاتف أو عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.