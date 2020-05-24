المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 7433.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء اليوم الأحد، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات 199.

ولفتت الوزارة إلى تعافي 65 حالة من «كوفيد - 19»؛ ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت الشفاء من الفيروس إلى 4703.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 344 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.