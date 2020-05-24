ساحات صلاة عيد الفطر خاوية بكفر الشيخ تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

شهدت مساجد و ساحات الصلاة بمختلف قرى ومدن محافظة كفرالشيخ اليوم الأحد، خلو تام من المصلين، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع الاختلاط لعدم انتقال عدوى فيروس كورونا التي تتخذها الحكومة.

وقال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزاره الأوقاف في كفر الشيخ، إن المواطنين والمصلين التزموا بتعليمات الوزارة بعدم صلاة عيد الفطر المبارك بساحات الصلاة التي كانت مخصصة لصلاة العيد، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن غرفة العمليات التي فعلتها المديرية رصدت أداء جميع العاملين مهام عملهم بالتواجد بالمساجد منذ صلاة الفجر وحتى الانتهاء من تكبيرات العيد.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت التقارير من الإدارات المختلفة، وتبين منها استقرار وهدوء الأمور.

كما انتشرت قوات الأمن بمختلف الميادين وساحات الصلاة التي كانت مخصصة لصلاة العيد قبل أزمة كورونا، وذلك للتأكد من التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ورصد أي مخالفات، وذلك للاطمئنان على الوضع.