غلق قهوتين ومصادرة محتوياتهم في الدقهلية

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أغلق حي غرب المنصورة قهوتين "كافيه" بمنطقة شارع المدير والحوار، ومصادرة محتوياتهما لمخالفة قرار رئيس الوزراء والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.