 غلق قهوتين ومصادرة محتوياتهم في الدقهلية - بوابة الشروق
الأحد 24 مايو 2020 3:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

غلق قهوتين ومصادرة محتوياتهم في الدقهلية

نعمان سمير
نشر فى : الأحد 24 مايو 2020 - 3:10 م | آخر تحديث : الأحد 24 مايو 2020 - 3:10 م

أغلق حي غرب المنصورة قهوتين "كافيه" بمنطقة شارع المدير والحوار، ومصادرة محتوياتهما لمخالفة قرار رئيس الوزراء والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك