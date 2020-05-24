محافظ بني سويف: غلق جميع الحدائق وطريق الكورنيش ومواقف السيارات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، شهد غلق الحدائق والمتنزهات العامة، والمتنزهات على كورنيش النيل وغلق مواقف السيارات وأن الهدوء يسود الشارع السويفي مع التزام ملحوظ من المواطنين بقرارات الحكومة.

وتم غلق طريق الكورنيش من خلال مديرية الأمن، ومنع المواصلات العامة بين مراكز المدن، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية مخالفة؛ لذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية، لعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأي تجمع من المواطنين بمناسبة العيد، وذلك تفعيلًا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أنه تجري متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى، والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لضمان الالتزام بجميع المدن والقرى، حيث إنه تم التشديد على تطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة، والتي تأتي حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولته، صباح اليوم الأحد، بعدد من الشوارع والميادين والأماكن العامة والكورنيش، حيث يتم ذلك بالتزامن، مع رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ تكليفات محافظ بني سويف بالمرور على الشوارع والميادين والحدائق، خاصة التي تشهد تجمع وزحام محتمل، إذ تم التشديد واتخاذ التدابير اللازمة لمنعه بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية.

وجدد مناشدته للمواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة، مشددًا على أنه يراهن دائما على وعي المواطن السويفي، الذي لديه قناعة بأهمية تلك الإجراءات المنفذة لحمايته وأهله ومجتمعه، وأنه سيكون عاملًا مساعدًا، وليس معوقًا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتسير في كل الاتجاهات توازيًا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.

وكان وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى، بتكثيف المرور بالشوارع الرئيسية والميادين لمنع أية تجمعات محتملة للمواطنين، ومتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق، ومنع أية أسواق عشوائية، والتأكيد على عدم السماح بإقامة أية احتفالات خلال العيد بالحدائق، أو المتنزهات على منطقة الكورنيش بالمراكز التي يمر بها نهر النيل.

كما تم التوجيه بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ومداخل القرى، بجانب الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة في مجال التطهير، والتعقيم للمنشآت الخدمية، خاصة الصحية، وتطهير بعض الشوارع، وبعض القرى، في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.