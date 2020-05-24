بيان مشترك لنحو 200 سياسي من 23 دولة ينتقد قانون الأمن الصيني في هونج كونج

أصدر ما يقرب من 200 سياسي وبرلماني من 23 دولة بيانا مشتركا انتقدوا فيه خطط الصين لفرض قانون شامل للأمن القومي في هونج كونج، محذرين من أن القانون قد يثير مزيدا من الاحتجاجات في المدينة، بحسب تقرير لإذاعة وتلفزيون هونج كونج.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن من بين الموقعين على البيان، كريس باتن، آخر حاكم لهونج كونج عندما كانت مستعمرة بريطانية، ووزير الخارجية البريطاني الأسبق مالكوم ريفكيند، بالإضافة إلى خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ونواب برلمانيون من أوروبا والهند وإندونيسيا وماليزيا وميانمار ونيوزيلندا وكندا وأستراليا، وفقا للتقرير.

وقالت الصين إنها ستضع قانونا لمنع أي أعمال انفصالية أو تخريبية أو إرهابية في المدينة، قد تهدد الأمن القومي، ومعاقبة مرتكبيها.

وتم تمرير القانون الجديد يوم الجمعة في بداية الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو الهيئة التشريعية الوطنية الصينية.

وتقول منظمات حقوقية دولية إن القانون يعني نهاية مبدأ "دولة واحدة ونظامان".