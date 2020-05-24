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زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 3ر1% مقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس إلى 1.61 مليون شخص، حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كما ارتفعت الوفيات إلى 96 ألفا و479 حالة، حسب البيانات ذاتها .

وسجلت نيويورك أكبر رقم من حالات الإصابة المؤكدة عند 359926، بزيادة 5ر0% عن نفس الوقت من اليوم السابق.

كما سجلت ويست فيرجينيا زيادة بنسبة 5.5% في عدد الحالات ليصل الإجمالي إلى 1705.

وشهدت إلينوي أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث فقدت 108 أشخاص.