 الصحة السورية: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4 حالات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة السورية: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4 حالات

أ ش أ
نشر فى : الأحد 24 مايو 2020 - 4:54 م | آخر تحديث : الأحد 24 مايو 2020 - 4:54 م

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4 حالات.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن الإصابات الـ 16 كانت بين السوريين القادمين إلى البلاد منهم 6 من الإمارات وإصابتان من السودان و 4 من روسيا و 4 من الكويت.

ويعد هذا الرقم هو الأعلى الذي يتم الإعلان عن تسجيله في سوريا في يوم واحد، وبهذا يرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 86 إصابة، توفيت منها 4 حالات.

كذلك أعلنت وزارة الصحة شفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء الى 41.

يذكر أن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا تم تسجيلها في 22 مارس الماضي.


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