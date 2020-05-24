بالبلالين أطباء مستشفى النجيلة يحتفلون بعيد الفطر داخل العزل

احتفل الأطباء داخل مستشفى النجيلة للعزل بمحافظة مطروح، بعيد الفطر، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان باستمرار العمل داخل مستشفيات العزل دون إجازات في العيد لأي من الفريق الطبي.

وفي جو مفعم بالبهجة، قام مدير المستشفى الدكتور محمد علي، ونائب مدير المستشفى الدكتور محمد طالب بالمرور علي المصابين جميعا، وتوزيع الهدايا والبلالين عليهم، احتفالا بالعيد، مع تشغيل الأغاني الخاصة بالعيد عن طريق السماعات الداخلية للمستشفى كنوع من التخفيف علي المرضي وادخال السرور عليهم.

وتعتبر مستشفى النجيلة أول مستشفى خصصت للعزل علي مستوي الجمهورية، منذ بداية فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩ )، في ١٤ فبراير الماضي، وتستمر في العزل حتى الآن.