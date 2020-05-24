حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على زيارة مؤسسة رعاية الأيتام في أول أيام عيد الفطر المبارك؛ لتقديم العيدية للأطفال الأيتام، وإدخال البهجة عليهم، متفقدا أحوالهم من حيث الرعاية الاجتماعية والصحية، مشددا على أهمية إلزام الأطفال بالكمامات الطبية مع توفيرها لهم بالشكل المطلوب والمستمر.

وداعب محافظ بني سويف، الأطفال، وحرص على إضحاك عدد منهم، خاصة صغار السن، محفزا الأمهات البديلات والمشرفات بالمؤسسة على مزيد من الرعاية وأن ما يقمن به يجسد المعنى الحقيقي للإنسانية، وأجره عظيم عند الله، قائلا لهم: "رعاية الأيتام من أعظم الأعمال عند الله في الدنيا والأخرة، رعايتهم علشان يكونوا مواطنين صالحين، سواعد لتنمية الوطن جنبا إلى جنب مع أبناء مصر جميعا، وده عمل وطني وإنساني في المقام الأول".

وطالب محافظ بني سويف، وكيل وزارة التضامن، بتوجيه فريق متابعة يوميا للاطمئنان على توفير الرعاية المناسبة في مؤسسات الأيتام، خاصة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حرصا على السلامة.

رافق المحافظ خلال جولته: بلال حبش نائب محافظ بني سويف، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ووجيه عبدالرازق رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعلي يوسف نائب رئيس المدينة، ومسئولو جمعية رعاية مؤسسات الأيتام، ومؤسسة الدفاع الاجتماعي.