محافظ الدقهلية يكلف وكيل وزارة التضامن بزيارة دور الأيتام والمسنين لمعايدتهم

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المحاسب السيد عبد الفتاح يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بزيارة دور الأيتام والمسنين بمدينة المنصورة ومدينة بلقاس والبالغ عددها 9 دور رعاية، لإضفاء السعادة والسرور في نفوس الأبناء خلال عيد الفطر المبارك.

وقال وكيل الوزارة، إنه تم خلال الزيارة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحتيرازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى توزيع الهدايا المالية "العيدية" على الأطفال، إضافة إلى توزيع الحلويات.

وذكر أن هذا يأتي تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وفي إطار خطة مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالتعاون مع المحافظة خلال عيد الفطر المبارك، لإضفاء السعادة والسرور في نفوس الأبناء خلال عيد الفطر المبارك.

وثمن محافظ الدقهلية الجهود المتميزة لمديرية التضامن الاجتماعي خاصة في تعاونها ومؤسسسات المجتمع المدني في تقديم المساعدات المالية والعينية للمتضررين من العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية وذلك من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.