روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار جديد لعلاج مرضى كورونا في فترة من 4 إلى 8 أسابيع

أعلن الطبيب الروسي البارز في وزارة الصحة والخبير المسؤول عن دراسة خاصة بعقار للعلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 دميتري بوشكار أن التجارب السريرية على الدواء الروسي "فافيبيرافير"، الذي تم تطويره تحت الاسم التجاري "أريبليفير" لعلاج مرضى كورونا سوف تكتمل في غضون 4-8 أسابيع.

وقال بوشكار، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد "نأمل أن تكتمل التجارب السريرية في غضون أربعة إلى ثمانية أسابيع، وبعد ذلك سيتم تقديم وثائق تسجيل الدواء".

وأشار الخبير إلى أن التجارب السريرية للدواء ستجرى على عدة مئات من المرضى ليس فقط في موسكو ولكن أيضًا في سانت بطرسبرج وفي جمهورية موردوفيا الروسية، حيث يتم إنتاج الدواء.

وأوضح أنه سيتم استخدام الدواء فقط لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض متوسطة الشدة، ولن يتم استخدامه بعد على المرضى الذين يعانون من حالة خطيرة، حيث يجب "إجراء المزيد من الدراسات أولاً".

وقال الخبير "من المؤكد تماما أن الدواء سيتم تطويره قبل اللقاح، لكننا بحاجة إلى العمل في كلا الاتجاهين".

وأكد أن علاج مرضى كورونا بالعقار الروسي لن يستغرق أكثر من أسبوع واحد في المتوسط.