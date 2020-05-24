العراق يسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4469.

وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، إلى تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات 160.

ولفتت الوزارة إلى تعافي 153 حالة من «كوفيد - 19»؛ ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت الشفاء من الفيروس إلى 2738.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 344 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.