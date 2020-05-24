اعتقال 18 سياسيا تركيا بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية

أفاد موقع "تي24" التركي الإخباري أن الشرطة التركية اعتقلت 18 شخصا ، من بينهم سياسيون من أحزاب موالية للاكراد في مقاطعة ديار بكر، بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب فى حملة قمعية جديدة ضد المعارضين.

وقال الموقع إن الشرطة داهمت منازل السياسيين أمس السبت، واحتجزت العديدين، منهم النائب السابق لحزب الشعب الديمقراطي أيلا أكات أتا، والزعيمان المشاركان السابقان لحزب المناطق الديمقراطية الموالي للأكراد محمد أرسلان وشقيقته.

وأمرت المحكمة بحبس 12 من بين المعتقلين ال18 بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية ، بينما تم اطلاق سراح الستة الباقين تحت المراقبة.

و أظهر تقرير حقوقي في عام 2018 أن ما يقرب من ثلث أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي قد اعتقلوا منذ انهيار عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني المحظور في عام 2015، ولا يزال الآلاف من أعضاء الحزب في السجون - يشكلون جزءًا كبيرًا من سجناء تركيا البالغ عددهم 50 ألف سجينا الذين يواجهون اتهامات بالإرهاب.

وزارة الداخلية التركية منذ أغسطس العام الماضي الذي أعلنت فيه نتيجة الانتخابات البلدية، رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين بالاعتقال والإقالة من منصبهم بشبهة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا.