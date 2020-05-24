جدة عمرها 100 عام تتعافى من كورونا رغم وفاة الكثير من أفراد عائلتها

تعيش امرأة هندية عمرها 100 عام، في نهر ناجار إندرو -حيث تعد هذه المنطقة من أكثر الأماكن تضررا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا- التي فقدت ابنها بسبب (كوفيد-19) منذ 17 يومًا، ولكنها استطاعت أن تنتصر على المرض، وتحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية.

كانت الجدة من بين 67 مريضا بفيروس كورونا في منطقتها، بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وفتاة تبلغ من العمر 5 سنوات، خرجا من المستشفى بعد أن تحولت نتائج تحاليلهما إلى سلبية، لكنهما توفا بعد ذلك (الطفل الأول توفى في 4 مايو، والأخرى في 6 مايو)؛ ما أجبر المستشفى على فحص جميع أفراد العائلة الـ16 المتبقين، وأخذ عينات منهم من قبل قسم الصحة بحثًا عن الفيروس، وفقا لصحيفة "إنديا إكسبريس".

وأثبتت نتيجة التحاليل إيجابية 6 أفراد منهم في 10 مايو، وهم المرأة المئوية وابنها الأصغر، وحفيدها، وزوجة حفيدها، واثنان من أبناء أحفادهم، ومنذ ذلك الحين، تم إدخالهم إلى مستشفى معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبية (SAIMS) في إندور.

وأكدت الدكتورة برافين جاديا، رئيس الخدمات الطبية والصحية في مقاطعة إندور، أنه بعد مكافحة الفيروس المميت لمدة 11 يومًا لأفراد العائلة، تحولت نتيجة تحاليل المرأة البالغة من العمر 100 عام إلى سلبية، وخرجت من المستشفى بعد أن التأكد من تمام شفائها.

ووفقًا للدكتور رافي دوسي، كبير أطباء الصدر وأخصائي أمراض الرئة في مستشفى "SAIMS": "كانت الأعراض الوحيدة التي أظهرتها الجدة بعد دخولها المستشفى هي حمى طفيفة، وذلك على عكس المرضى المسنين الآخرين الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين لفترة طويلة، وهي أيضا كانت إرادتها قوية وتريد أن تعيش لمدة أطول مع العائلة، الأمر الذي أدى إلى نجاحها في مكافحة العدوى القاتلة".

وأضاف دوسي: "حتى عندما أصبحنا نحن الأطباء محبطين أو متشائمين أو أصيب أي مريض آخر بالاكتئاب، أصبحت هذه الجدة هي الدافع الرئيسي لنا وأثارت معنوياتنا، لأنها أثبتت نوعا جديدا من الإرادة والرغبة في العيش على الرغم من فقدان ابنها بسبب فيروس كورونا".

ووفقًا لبيانات فيروس كورونا المتاحة عبر الإنترنت، أصبح بإمكان المرأة البالغة من العمر 100 عام أن تحتل مكانا بين أكبر 9 مرضى في العالم (تتراوح أعمارهم بين 100 و104 أعوام) للتعافي من العدوى، وتعد منطقة إندور هي واحدة من النقاط الساخنة الرئيسية لفيروس كورونا، وقد أبلغت عن 2850 حالة إيجابية كحد أقصى حتى الآن في ماديا براديش.