محافظ الإسكندرية يزور مؤسسة دار الهنا لرعاية السيدات

زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم الأحد، مؤسسة دار الهنا لرعاية السيدات المسنات وغير القادرات، التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري، وجمعية دار الأورمان لرعاية الأيتام، ومجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال؛ لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وحرصا من المحافظة على الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وتقديم الدعم المعنوي لكبار السن والأطفال الذين يحتاجون لرعاية اجتماعية خاصة.

جاء ذلك بحضور طارق علي جمال الدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورؤساء مجلس إدارة الجمعيات.