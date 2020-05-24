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تقام صلاة عيد الفطر المبارك في ظل ظروف احترازية مكثفة من الدولة، وتذاع الصلاة من مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور بسيط.



وارتدى المصلون الكمامات خلال الصلاة.



وفيما يلي بث مباشر للصلاة





