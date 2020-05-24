 بث مباشر.. صلاة عيد الفطر من مسجد الفتاح العليم «بإجراءات احترازية» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بث مباشر.. صلاة عيد الفطر من مسجد الفتاح العليم «بإجراءات احترازية»

صلاة العيد
صلاة العيد

نشر فى : الأحد 24 مايو 2020 - 5:14 ص | آخر تحديث : الأحد 24 مايو 2020 - 5:14 ص

 

تقام صلاة عيد الفطر المبارك في ظل ظروف احترازية مكثفة من الدولة، وتذاع الصلاة من مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور بسيط.

وارتدى المصلون الكمامات خلال الصلاة.

وفيما يلي بث مباشر للصلاة



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