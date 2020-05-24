بوريس جونسون: قادرون على فتح المدارس بشكل تدريجي في الأول من يونيو

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده قادرة على الانتقال إلى المرحلة الثانية من تخفيف القيود، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى بدء الفتح الجزئي للمدارس في الأول من يونيو.

وأضاف «جونسون» خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن «التعليم أمر أساسي لصحة ومستقبل الأطفال وللعدالة الاجتماعية»، مؤكدًا أن إعادة الطلاب إلى الصفوف تتم إدارتها بشكل آمن.

ولفت إلى تحضيرات الدولة لاستقبال طلبة الصف الأول إلى الصف السادس في الأول من يونيو، موضحًا أن الحكومة ستبدأ الإعداد لدخول الطلبة من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر؛ لاستعدادهم للاختبارات في 15 يونيو.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن الحكومة ستتعاون مع أي مدرسة تواجه مشكلة في الفتح مرة أخرى عبر توفير الإرشادات؛ لتكون آمنة للطلبة والمعلمين والأسر على حد سواء.

وأشار إلى محاولة تطبيق البعد الاجتماعي، وتقليل حجم الصفوف، وزيادة عمليات التنظيف، وتقليل استخدام الأدوات والمساحات المشتركة الخارجية، إضافة إلى إجراء الفحوصات للطلاب والعاملين والمدرسين الفحوصات واتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشاف حالة اشتباه للإصابة بـ«كوفيد - 19».