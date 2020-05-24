الأزهر يدين التفجير الإرهابي بالصومال

أدان الأزهر الشريف، التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الأحد، في مدينة بيداوة شمالي غرب مقديشو، وذلك خلال الاحتفالات بعيد الفطر، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.

وأكد الأزهر، في بيان اليوم، أن هذه الجرائم - التي تستهدف المدنيين وتروع الآمنين، خاصة أثناء الاحتفال بالعيد - تدل على تجرد مرتكبيها من كل مظاهر الرحمة والإنسانية، وتتنافى مع تعاليم كل الشرائع الدينية، مطالبًا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود من أجل القضاء على عصابات الإرهاب، لينعم العالم بالسلام والأمان.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى الصومال، قيادة وحكومًة وشعبًا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.