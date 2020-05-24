الكويت تسجل 8 وفيات و838 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء "كوفيد-19" في البلاد إلى 156 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم إنه تم تسجيل 838 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 21302 حالة.

ولفت إلى أن 177 حالة إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن 370 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 6117 حالة.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت تطبيق الحظر الشامل في البلاد لمدة 20 يوما، بداية من العاشر من الشهر الجاري، للحد من الوباء.