رئيس جنوب أفريقيا يعلن تخفيف الحظر المفروض على الكحوليات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الأحد، عن تخفيف الحظر المفروض على المشروبات الكحولية في البلاد منذ أواخر مارس.

وقال رامافوزا إنه سيتم السماح بشرب الكحوليات مرة أخرى في المنازل الخاصة ابتداء من يونيو، حيث تدخل الدولة المرحلة التالية من خطتها لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وأضاف رئيس جنوب أفريقيا في خطاب متلفز إلى الأمة أنه سيسمح فقط بمبيعات الكحول في ظل ظروف صارمة وفي أوقات معينة.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في موعد لاحق.

وقال إن مبيعات منتجات التبغ ستظل ممنوعة، مشيرا إلى المخاطر الصحية لذلك.

وفرضت جنوب أفريقيا إغلاقا في عموم البلاد بسبب فيروس كورونا في أواخر مارس، واعتُبر ذلك واحدا من أكثر إجراءات الإغلاق صرامة في العالم.

وأكدت البلاد حتى الآن إصابة أكثر من 22500 شخص بفيروس كورونا.