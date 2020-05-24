الوزير: فترة حجوزات العيد لم تشهد تكدسات على شبابيك التذاكر واختفت السوق السوداء

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن هيئة السكة الحديد نقلت خلال الأسبوع السابق لعيد الفطر 2.6 مليون راكب بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الوزير أن فترة حجوزات العيد لم تشهد تكدسات على شبابيك التذاكر، واختفت السوق السوداء؛ بسبب تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الخاصة بحوكمة عمليات صرف التذاكر بالمحطات مثل الحجز المقدم على جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة أسبوع، وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب أكشاك بعدد 130 منفذا لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد 801 منفذ وإتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيرا على جمهور المسافرين.

وأضاف الوزير، أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالإيقاف الكامل لجميع وسائل النقل الجماعي اعتبارًا من 24 مايو الجاري حتى 29 من نفس الشهر.

وذكر أنه وجه قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة استغلال تلك الفترة في تكثيف أعمال صيانة وتجديدات السكك وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير نظم الإشارات لسرعة نهو تلك المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المقررة، وكذلك تكثيف أعمال صيانة العربات والجرارات بورش الهيئة لرفع الإتاحية بما يكفل تشغيل عدد رحلات أكبر مع التأكيد على عدم خروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وكذلك تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لكافة منشآت الهيئة والورش والعربات والجرارات والمحطات ومواقع العمل.

جدير بالذكر أن حركة القطارات ستعود بدءً من يوم السبت الموافق 30 مايو، وطبقًا لما قرره مجلس الوزراء فيما يخص توقيت حظر التجوال كما أن المجلس ألزم في إطار قراراته الخاصة بالإجراءات الاحترازية خلال فترة مابعد عيد الفطر المبارك بدءا من 30 مايو العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية.