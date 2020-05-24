بيكنباور سعيد بأداء بايرن ميونخ أمام فرانكفورت

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أعرب فرانز بيكنباور، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني، إنه راض للغاية عن شكل الفريق قبل مباراته الهامة أمام بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتابع بيكنباور /74 عاما/ مباراة بايرن التي فاز فيها على آينتراخت فرانكفورت 5 / 2 أمس السبت على ملعب أليانز أرينا وأشاد بالفريقين.

وقال بيكنباور لشبكة "سبورت1" التليفزيونية :"إن بايرن في حالة قوية للغاية. ولكن فرانكفورت لعب بشكل جيد للغاية. في هذه الظروف، بدون جماهير وأجواء، كانت مباراة كرة قدم رائعة. كل التهاني للفريقين، كانت مباراة كرة قدم جيدة للغاية".

وكان بيكنباور وأولي هونيس رئيسي النادي الشرفيين، هما الوحيدين اللذين تابعا المباراة التي أقيمت بدون جمهور.

في الأساس، كان بيكنباور يدعم حقيقة استئناف مباريات البوندسليجا وسط وباء فيروس كورونا.

وقال :" أعتقد ان بإمكانك فعل هذا إذا اتبع الجميع القواعد. إنه ليس عاملا مرضيا بشكل كلي لجماهير كرة القدم لأنه لا يسمح لهم بالذهاب للملعب. لا يوجد أي اختلاف في أداء اللاعبين".