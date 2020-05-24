تبون يدعو الجزائريين لمواصلة التشدد مع النفس للتغلب على كورونا

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مواطني بلاده إلى مواصلة التشدد مع النفس للتغلب على وباء كورونا، محذرا من أن أي تهاون يعرقل بلوغ هذه الغاية، يكلف البلاد خسائر إضافية.

وقال تبون في خطاب بثه التلفزيون الحكومي مساء اليوم السبت بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك: "إن الحرص على صحة المواطن يظل شغلنا الشاغل إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء و هذا الوباء، ومهما كلف هذا الحرص خزينة الدولة، فلا يساوي شيئا أمام سلامة المواطن".

وأضاف تبون "إنني أعرف أن الحجر الصحي مقلق للكثيرين، وإنني أَشعر بقلقهم على مستقبل أبنائهم وأعمالهم, إنها حالة صعبة بدون شك، إلا أنها بإذن الله مؤقتة وعابرة".

وتابع الرئيس الجزائري "حقا، لم يكن سهلا أن نصوم رمضان كما صمناه هذه السنة بدون تلاقي العائلات، واجتماعِ الأحباء، وبدون صلاة التراويح جماعة في المساجد، و ليس سهلا أن نستقبل العيد بالصلاة في البيوت بدل المساجد، ولكن الضرورة اقتضت غير ذلك، لصالح الوطن والمواطن، لمنع اتساعِ رقعة الأحزان والمآسي العائلية".

وربط تبون، التغلب على وباء كورونا والخروج من الوضعية الحالية بسرعة، بمواصلة التشدد مع النفس بالصبر والانضباط وروح الانضباط، داعيا خصوصا الشباب إلى "الصبر على تحمل ما تبقى من المسافة، والتفاعل الإيجابي مع الإجراءات الاحترازية الاستثنائية الخاصة بيومي العيد".

ونوه تبون أن التمسك بالتدابير الوِقائية في البيت، والإدارة، وفي الشارع، وفي كل مكان، يعجل بنهاية المحنة، واستئناف الحياة اليومية العادية، ومعها الحياة الاقتصادية التي ستنتعش –كما قال-بقوة لا محالة لبناء اقتصاد جديد، يكون متنوِعا، ومتحررا من عائدات المحروقات، ويضمن للجميعِ الرخاء والرقي في ظل دولة ديمقراطية، قوية وعادلة.

وأكد تبون أن الشعب الجزائري الذي أثبت أكثر من مرة أنه شعب التحديات في اللحظات المصيرية الكبرى، سينتصر اليوم مثلما انتصر بالأمس كلما كان على موعد مع التاريخ، مشددا على انه لا خيار للشعوب الحية إلا خيار الانتصار.

يشار إلى أن الحكومة الجزائرية أقرات تدابير احترازية إضافية للتصدي لفيروس كورونا يومي عيد الفطر، كإلزامية استخدام الكمامات، ومنع حركة سير السيارات والدراجات الهوائية.

وسجلت الجزائر حتى اليوم السبت، 592 وفاة، و8113 إصابة و4426 حالة شفاء، وفق بيانات وزارة الصحة.