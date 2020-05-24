 الرئيس السنغالي يدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا - بوابة الشروق
الأحد 24 مايو 2020 7:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الرئيس السنغالي يدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا

الرئيس السنغالي ماكي سال
الرئيس السنغالي ماكي سال
دكار - أ ش أ
نشر فى : الأحد 24 مايو 2020 - 7:40 م | آخر تحديث : الأحد 24 مايو 2020 - 7:40 م

دعا الرئيس السنغالي ماكي سال، مواطني بلاده إلى اليقظة في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال سال - في خطاب بثه التلفزيون السنغالي اليوم الأحد بمناسبة عيد الفطر - "أدعوكم لليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لكبح انتشار الفيروس".

وأضاف الرئيس السنغالي "يجب علينا أن نظل يقظين ونستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء".. وتابع قائلا " مع هذه الجهود المستمرة سنتمكن من العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية، وأعلم أن الأمر صعب للغاية، ولكنها الطريقة الوحيدة".

تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 3 آلاف مصاب بفيروس "كورونا" في السنغال حتى الآن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك