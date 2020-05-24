الرئيس السنغالي يدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا

دعا الرئيس السنغالي ماكي سال، مواطني بلاده إلى اليقظة في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وقال سال - في خطاب بثه التلفزيون السنغالي اليوم الأحد بمناسبة عيد الفطر - "أدعوكم لليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لكبح انتشار الفيروس".
وأضاف الرئيس السنغالي "يجب علينا أن نظل يقظين ونستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء".. وتابع قائلا " مع هذه الجهود المستمرة سنتمكن من العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية، وأعلم أن الأمر صعب للغاية، ولكنها الطريقة الوحيدة".
تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 3 آلاف مصاب بفيروس "كورونا" في السنغال حتى الآن.