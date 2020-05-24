ترامب قد يفرض حظرا على المسافرين القادمين من البرازيل بسبب كورونا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إنه من المرجح أن يفرض الرئيس دونالد ترامب حظرا على المسافرين القادمين من البرازيل، بعدما وصلت حالات الإصابة بها بفيروس كورونا هناك إلى مستويات مرتفعة جديدة.

وذكر أوبراين لشبكة "سي بي إس" التليفزيونية الأمريكية أن الإجراء التنفيذي قد يتم اليوم الأحد على أقرب تقدير.

وأضاف أننا "نأمل أن يكون ذلك مؤقتا. لكننا وبسبب الوضع في البرازيل، نتجه لاتخاذ كل خطوة ضرورية لحماية الشعب الأمريكي".

وذكر أوبراين أن الخطوة في الوقت الراهن تستهدف البرازيل، وأن البيت الأبيض قد ينظر في فرض حظر على دول أخرى في أمريكا اللاتينية "على حسب كل دولة".

وكان ترامب قد أوقف الرحلات الجوية القادمة من عدد كبير من الدول ، بدءا من الصين ثم أوروبا. كما دخلت كندا والمكسيك المجاورتان في اتفاقات مشتركة مع الولايات المتحدة لمنع معظم حالات السفر غير الضرورية.

وتحتل البرازيل، وهي الدولة الأكثر سكانا في أمريكا اللاتينية، المركز الثاني في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة نفسها.

وينظر إلى أن ترامب له علاقة وثيقة مع رئيس البرازيل جايير بولسونارو، الشعبوي اليميني.

وكان بولسونارو وترامب قد التقيا في منتجع الرئيس الأمريكي الخاص في مار آلارجو في فلوريدا في مارس حيث كانت الجائحة تتفشى.