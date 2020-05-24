قال الفنان وائل جسار إنه يقدم الأغاني الرومانسية؛ لأنها أقرب إلى أسلوبه الخاص، موضحًا أن الأغاني الرومانسية بها إحساس، إضافة إلى حب الجمهور للأغاني التي يقدمها بهذا الشكل.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الأحد، أنه يستطيع تقديم الألوان الغنائية الأخرى، مجيبًا عما إذا يستطيع الغناء بأغنية مشتركة مع الفنان محمد رمضان: «محمد رمضان اسم كبير ونتشرف به في العالم العربي، لكن اللون الذي أقدمه لا يستطيع رمضان تقديمه، واللون الذي يغنيه صعب لا أقدمه».

ولفت إلى أن «رمضان» ليس مطربًا ولكنه يقدم استعراضًا بطريقته وأسلوبه، منوهًا أن الجمهور له الحرية في التقبل أو عدم التقبل لما يقدمه محمد رمضان من أعمال.

وأشاد «جسار» بالعلاقة التي تجمعه بمحمد رمضان، حيث اجتماعا قبل ذلك في مناسبة لرأس السنة في مصر، مستطردًا: «هو صديقي وحبيبي، وأتمنى أن ما يقدمه لا يكون به خدش للحياء».

وذكر أنه يتابع المسلسلات الدرامية، فضلًا عن بكائه وتأثره ببعض منها، قائلًا إنه تأثر بمشاهد الفنانة نادين نجيم في مسلسلها الأخير، والذي بعثت فيه برسالة مؤثرة، وفقًا لتعبيره.

وعن تصريحات الفنان زياد برجي بأنه ليس من حق وائل جسار أن يبدي رأيه بجورج وسوف، أوضح أن «تصريحاته عن سلطان الطرب من منطلق المحبة»، مضيفًا: «أحترم زياد برجي لكن لا زياد ولا غيره يعلمني ما أحكي».