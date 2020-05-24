حرصت الأطقم الطبية الموجودة بأقسام العزل بمستشفيات المنوفية، على الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك مع مرضى فيروس كورونا، وذلك بتقديم كعك العيد على المرضى مقدمين لهم التهنئة بالعيد المبارك، ومعبرين عن أمنيتهم بالشفاء العاجل للجميع والعودة إلى منازلهم.

وحرصت طبيبات مستشفى الباجور على إدخال البهجة والسرور على الأطقم الطبية والتمريض بشراء كميات من كعك وبسكويت العيد، وتوزيعها عليهم تقديرًا من إدارة المستشفى لجهودهم خلال فترة العزل بعيدًا عن أسرهم وأولادهم منذ 13 يومًا.

وفي قسم العزل بمستشفي زاوية الناعورة المركزي اشترى عدد من الأطباء والتمريض البسكويت، والكعك؛ لتوزيعها على حالات الفيروس الموجودة داخل المستشفى.

فيما وزع الدكتور جمال رشاد مدير عام المستشفى، 70 كرتونة مواد غذائية علي جميع العاملين بالمستشفي تقديرًا لجهودهم في مواجهة أزمة كورونا المستجد.

وسادت حالة من السعادة بين المرضي والأطقم الطبية بعد تحول نتائج شقيقين من إيجابية إلي سلبية، واقتراب خروجهما من المستشفي بعد تمام الشفاء؛ ليكونا أول حالتين شفاء يغادرا المستشفى.