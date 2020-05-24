محافظ قنا: إزالة 177 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

قال محافظ قنا أشرف الداودي، اليوم الأحد، إن الوحدات المحلية بالمحافظة، قامت خلال الأيام الثلاثة الماضية بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 177 حالة تعدي، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وفترة إجازة عيد الفطر المبارك ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

وقال المهندس عمر عبد الباقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، إن حملات الإزالة نجحت في إزالة 14 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز الوقف وقفط ونقادة ونجع حمادي وقوص بمساحة 4079 مترا مربعا، وإزالة 148 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 6 أفدنة و19 قيراطا و18 سهما، وإزالة 18 حالة مخالفة بناء عشوائي بمراكز قنا وقفط ونقادة وقوص بمساحة 2271 مترا مربعا.

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحتى الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 357 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 270164 مترا مربعا، و42 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 73 فدانا وسهمين، و984 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 47 فدانا وقيراط و8 أسهم، و133 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 17952 مترا مربعا.

وأكد محافظ قنا أنه لن يتم التهاون مع أية مخالفات وتطبيق القانون بكل شدة وحزم على المخالفين، مشيرا إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.