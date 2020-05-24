السعودية تعلن تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

أعلن مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل 2399 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 72560 حالة، من بينها 28650 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 372 حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، كما سُجلت 2284 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين 43520 حالة.



وقال العبد العالي - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إن الحالات المسجلة اليوم وعددها 2399 حالة، حيث أن هناك 34% من الحالات تعود لسعوديين و66% لغير سعوديين، و21% من الحالات للإناث، و79% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3%، والأطفال 10%، والبالغين 87%.



وأضاف أن عدد الوفيات ارتفع إلى 390 حالة، بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، وهي حالة واحدة لسعودي في مكة المكرمة يبلغ من العمر (42 عاما)، و10 حالات لغير سعوديين في مكة المكرمة والرياض، وتتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاما.



وأشار متحدث "الصحة السعودية" إلى أن ما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة، فقد تم إجراء 18919 فحصاً جديداً؛ ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 703534 فحصاً، مؤكداً أن منع التجول وسيلة، والأداة الفاعلة لتحقيق انخفاض أعداد الإصابات هي الالتزام الفردي والسلوكي كأفراد.