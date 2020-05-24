الحزب الاشتراكي الألماني يطالب بتمويل رسم مصادر الطاقة المتجددة من الضرائب

أعرب ماتياس ميرش، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، عن تأييده لتمويل رسم مصادر الطاقة المتجددة، بالكامل من أموال الضرائب.

وفي تصريحات لصحيفة "نويه اوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال ميرش:" علينا تقليل ارتفاع رسم الطاقة المتجددة بالنسبة للمواطنين والشركات المتوسطة والتحول بالكامل إلى التمويل الضريبي على المدى المتوسط".

ورأى ميرش أن الرسم "يُفْقِد مصادر الطاقة المتجددة مصداقيتها لأن تكاليفه يتم تحميلها على المستهلكين عن طريق فاتورة الكهرباء، بينما تدفع الدولة كامل الأموال الطائلة للتخزين النهائي للنفايات النووية والتخلي عن الفحم، من موارد الضرائب".

يذكر أن برنامج حماية المناخ 2030 للائتلاف الحاكم في ألمانيا، ينص على تخفيض رسم مصادر الطاقة المتجددة، الذي يدفعه المستهلك عبر فاتورة الكهرباء، بحلول مطلع يناير 2021، على أن يتم تعويض النقص في أموال دعم مرافق توليد الكهرباء عبر قوة الرياح أو الطاقة الشمسية على سبيل المثال من أموال لضرائب.