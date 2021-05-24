وزير خارجية سوريا: ندعم أي مبادرة تتعلق بشأن استعادة العلاقات الطبيعية بين الدول العربية

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد أن سوريا ترحب بأي مبادرة تتعلق بشأن استعادة العلاقات الطبيعية بين الدول العربية ومع أي جهد يبذل لتحقيق ذلك ويجب أن نقف إلى جانب بعضنا وأن نتعاون بالحد الاقصى في إطار تنمية العلاقات العربية العربية.

وقال المقداد - في تصريحات له نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة الثورة السورية، اليوم الاثنين- أن هناك إرادة حقيقة لدى جماهير الشعب العربي في كل الدول العربية بالالتفاف حول سوريا والقضية الفلسطينية من أجل استعادة الحد الأدنى من التضامن العربي .. مؤكدا أن العمل العربي المشترك لا يمكن أن يكون كاملا ومؤثراً دون وجود سوريا وأن معظم الدول العربية تدعم وجود سوريا في الجامعة العربية.

وحول قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العدائي ضد سوريا الشهر الماضي أوضح المقداد أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا كبيرة على أعضاء المنظمة ورغم ذلك لم تصوت سوى 87 دولة من أصل 193 لصالح القرار أي أقل من نصف الدول الأعضاء .. لافتا إلى أن منظمة الحظر منظمة فنية لا تعالج الأمور فيها بالتصويت مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة بل في إطار التوافقات بين الدول.

وبين المقداد أن التصعيد في منظمة الحظر تم في هذا التوقيت بشكل أساسي بهدف الإضرار بالانتخابات الرئاسية ولمنع أي عودة من قبل الدول العربية إلى سوريا ومن سورية إلى محيطها العربي وللاستمرار في دعم المجموعات الإرهابية فهذه هي الأهداف الغربية سواء كانت فرنسية أو ألمانية أو أمريكية أو بريطانية.

وجدد المقداد رفض سوريا وادانتها استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وأي زمان وقال نحن نعتقد أن استخدام الأسلحة الكيميائية محرم في أي مكان وفي أي زمان وتحت أي ظروف.

وفي سياق آخر أكد المقداد أن سوريا كانت على الدوام مع الشعب الفلسطيني وداعمة لقضيته المركزية بالنسبة لها .. مبيناً أن هذا الشعب استعاد زمام المبادرة بعد كل التطورات الخطيرة التي أحاطت بالقضية الفلسطينية حيث بدا أن البعض في المنطقة يعتقد أن هذه القضية انتهت ليفاجأ العالم بهذا الشعب العظيم وبهذا التضامن مع مقاومته للاحتلال الإسرائيلي.

وحول انتخابات الرئاسة السورية قال المقداد أن التوافد الكبير للسوريين في الخارج إلى سفارات بلدهم في مختلف العواصم أثبت أن السوريين أكثر تمسكاً الآن بوطنهم وبالأهداف التي حددتها سورية لنفسها منذ سنوات طويلة وبشكل خاص القضية الفلسطينية وقضية تحرير الأراضي العربية المحتلة .. مشدداً على أن السوريين سيثبتون عند التوجه إلى مراكز الاقتراع في جميع المحافظات السورية الأربعاء القادم التزامهم بوطنهم وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب وإنهم إلى جانب جيشهم حتى تحقيق النصر النهائي.