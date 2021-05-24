أمن الدقهلية يكثف جهوده لضبط المتهمين بسرقة 200 ألف جنيه من بريد المنزلة

تكثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، جهودها لضبط المتهمين بسرقة خزينة مكتب بريد المنزلة الرئيسي بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد اكتشاف العاملين سرقة 200 ألف جنيه كانت بحوزة موظف لإيداعهم في أحد البنوك.



تلقى رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لقسم شرطة المنزلة باكتشاف موظف بمكتب بريد المنزلة سرقة 200 ألف جنيه من داخل المكتب.



وانتقلت قيادات المباحث والأمن العام وضباط البحث الجنائى وضباط مباحث قسم شرطة المنزلة لمكان الواقعة وبالمعاينة تبين عدم وجود أي كسر في الباب أو النوافذ.



وأكد الموظف أن جميع العاملين بالمكتب يعلمون بتركه مبلغ 200 ألف جنيه بمكتبه لحين إيداعهم في صباح اليوم ولم يتهم أحد بالسرقة.



وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق وجرى إغلاق المكتب والتحفظ على جميع العاملين لسؤالهم وانتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات بمكان الواقعة وكذلك تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها.



وكثفت مباحث الدقهلية من تحرياتها حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة في المكان والشوارع المحيطة بالبريد للوصول إلى مرتكب الواقعة.