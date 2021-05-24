صلاح: واجهنا عقبات كانت بإمكانها تحطيم أي فريق

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وجه محمد صلاح نجم ليفربول، رسالة للجماهير بعد نهاية الموسم واحتلال الريدز للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأنهى ليفربول الدوري وهو بالمركز الثالث وفي رصيده 69 نقطة، وخسر صلاح سباق الحذاء الذهبي أمام هاري كين بفارق هدف واحد.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:«لقد مررنا بالكثير هذا الموسم، الاستادات الفارغة مع العقبات التي واجهناها كانت بإمكانها تحطيم أي فريق، ولكن ليس نحن، جاءنا للمركز الثالث، ولم نتوقف عن الإيمان».

وسجل صلاح 22 هدفا في البريميرليج هذا الموسم كأكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف بالدوري.

واحتل صلاح المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين للبريميرليج خلف هاري كين بفارق هدف واحد.