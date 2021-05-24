 وزير الخارجية البريطاني: يجب محاسبة رئيس بيلاروس على أفعاله الغريبة - بوابة الشروق
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وزير الخارجية البريطاني: يجب محاسبة رئيس بيلاروس على أفعاله الغريبة

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 مايو 2021 - 1:59 م | آخر تحديث: الإثنين 24 مايو 2021 - 1:59 م

قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب إنه يجب محاسبة رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو " على أفعاله الغريبة" بعد اعتقال الصحفي رومان بروتاسيفيتش.

 

وقال راب في بيان اليوم الإثنين: "المملكة المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن بروتاسيفيتش وغيره من السجناء السياسيين الآخرين المحتجزين في بيلاروس".

 

وأضاف: "المملكة المتحدة تعمل مع حلفائنا لاتخاذ رد فعل منسق، يشمل فرض المزيد من العقوبات".

 

وأشار إلى أنه يجب أن تجتمع منظمة الطيران المدني الدولي بصورة عاجلة " لبحث تجاهل النظام للقواعد الدولية لحماية الطيران المدني".

 

ومن المقرر أن يتم توجيه المزيد من الأسئلة لراب بشأن بيلاروس في البرلمان البريطاني مساء اليوم.

 


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