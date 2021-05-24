وزير الخارجية البريطاني: يجب محاسبة رئيس بيلاروس على أفعاله الغريبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب إنه يجب محاسبة رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو " على أفعاله الغريبة" بعد اعتقال الصحفي رومان بروتاسيفيتش.

وقال راب في بيان اليوم الإثنين: "المملكة المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن بروتاسيفيتش وغيره من السجناء السياسيين الآخرين المحتجزين في بيلاروس".

وأضاف: "المملكة المتحدة تعمل مع حلفائنا لاتخاذ رد فعل منسق، يشمل فرض المزيد من العقوبات".

وأشار إلى أنه يجب أن تجتمع منظمة الطيران المدني الدولي بصورة عاجلة " لبحث تجاهل النظام للقواعد الدولية لحماية الطيران المدني".

ومن المقرر أن يتم توجيه المزيد من الأسئلة لراب بشأن بيلاروس في البرلمان البريطاني مساء اليوم.