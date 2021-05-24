وزير الخارجية البريطاني: يجب محاسبة رئيس بيلاروس على أفعاله الغريبة

قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب إنه يجب محاسبة رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو " على أفعاله الغريبة" بعد اعتقال الصحفي رومان بروتاسيفيتش.
وقال راب في بيان اليوم الإثنين: "المملكة المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن بروتاسيفيتش وغيره من السجناء السياسيين الآخرين المحتجزين في بيلاروس".
وأضاف: "المملكة المتحدة تعمل مع حلفائنا لاتخاذ رد فعل منسق، يشمل فرض المزيد من العقوبات".
وأشار إلى أنه يجب أن تجتمع منظمة الطيران المدني الدولي بصورة عاجلة " لبحث تجاهل النظام للقواعد الدولية لحماية الطيران المدني".
ومن المقرر أن يتم توجيه المزيد من الأسئلة لراب بشأن بيلاروس في البرلمان البريطاني مساء اليوم.