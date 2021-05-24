الحكومة الليبية تعقد اجتماعا مع مجموعة العمل الدولية الاقتصادية

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عقد فريق العمل الاقتصادي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مجموعة العمل الدولية الاقتصادية المكلفة بمتابعة المسار الاقتصادي لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.

وجرى خلال الاجتماع، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية، استعراض المعلومات الأساسية عن مجموعة العمل الاقتصادية والتأكيد على أهمية وضع برنامج عمل مستقبلي يضمن تنفيذ أولويات العمل الحكومي المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية من أجل دعم الاستقرار في ليبيا.

وبحث الاجتماع كذلك، آلية العمل المتعلقة بتفعيل فرق العمل الفنية للقيام بمهامها المطلوبة لإنجاح المسار الاقتصادي والإعداد لمؤتمر (برلين 2) المزمع عقده في شهر يونيو المقبل.