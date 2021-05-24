حالة من الارتياح في المقاصة بعد جاهزية فوافي للقاء الإسماعيلي

سادت حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، بقيادة محمد عظيمة المدير الفني للفريق، بعدما أكد الجهاز الطبي جاهزية المالاجاشي باولن فوافي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها اليوم الاثنين على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الممتاز.

وذلك بعدما اشتكى من شد بسيط في العضلة الضامة، قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة التي يسعى الفريق الفيومي، لتحقيق نتيجة إيجابية خلالها، واستعادة نغمة الانتصارات في إطار الرغبه نحو الزحف للمربع الذهبي.

ويعتبر باولن فوافي من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفنى للفريق منذ أن تولى مهمه القيادة الفنية للفريق.