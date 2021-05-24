رئيس مجلس السيادة السوداني ونائب مدير البنك الدولي يبحثان الشراكة الثنائية

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع نائب مدير البنك الدولي حافظ غانم، آفاق الشراكة بين السودان والبنك الدولي والمشاريع التي يتجه البنك لتنفيذها في السودان.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الإثنين، بالقصر الجمهوري بالسودان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية، بحضور وزير المالية والتخطيط السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، والمدير الإقليمي للبنك بمنطقة شرق إفريقيا.

وأوضح نائب مدير البنك الدولي، أن البنك بصدد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في السودان تشمل مجالات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليم، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ما تزال في مرحلة التحضير، مشيرا أن البنك ساند السودان في العودة للمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، معبرا عن سعادتهم بالإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها السودان.

وأضاف أن الإصلاحات والمشاريع التي ترتب لها حكومة السودان مع البنك الدولي سيكون لها تأثير على المدى القصير والمتوسط والطويل، معربا عن سعادته بمستوى الشراكة بين السودان والبنك الدولي، مؤكدا أن البنك سيظل شريكا قويا للسودان وسيعمل معه لتحقيق أهداف الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للشعب.