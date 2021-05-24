روسيا: لا ينبغي للدول الغربية أن تنصدم بسبب حادث الهبوط الاضطراري لطائرة في مطار مينسك

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا " إنه لا ينبغي للدول الغربية أن تنصدم بسبب حادث الهبوط الاضطراري لطائرة "رايان إير" في مطار مينسك".

وأضافت زاخاروفا -في تصريح صحفي، بحسب قناة " روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين-: "إنه لأمر مروع أن يصف الغرب الحادث، الذي وقع في المجال الجوي لبيلاروس، بالصادم"، متابعا: "حياة الديمقراطيات المتحضرة، التي تجري في الواقع وفق مبدأ "ما هو مسموح لمشتر غير مسموح به للثور"، لم تعد فريدة منذ زمن بعيد لأن هذه الديمقراطيات فقدت الصفات القيادية الحقيقية، التي كانت تملكها في يوم من الأيام وتسببت في دماء ومعاناة الملايين حول العالم".

وذَكرت زاخاروفا الدول الغربية بحادث إجبار طائرة رئيس بوليفيا على الهبوط الاضطراري في النمسا بطلب من الولايات المتحدة، قائلة: "عليكم ألا تنصدموا بتاتا من سلوك مماثل قام به آخرون".